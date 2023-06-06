İstanbul Valiliği'ne atanan Davut Gül veda ziyaretlerine başladı | Video
Gaziantep'ten Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul Valiliğine atanan Davut Gül, veda ziyaretlerine başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yaklaşık 4,5 yıl önce Gaziantep Valisi görevine getirilen Davut Gül, İstanbul Valiliğine atandı. İçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya'nın yerine İstanbul Valiliği görevine atanan Vali Davut Gül, Nizip ve Karkamış ilçesinde veda ziyaretlerine başladı. İlçedeki bürokrat, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşları ziyaret eden Gül, helallik isteyerek veda etti.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İstanbul Valiliğine atanan Davut Gül'ün yerine Gaziantep Valiliğine, Şırnak Valisi Osman Bilgin'in atanması bekleniyor.
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