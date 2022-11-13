İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstiklal'deki saldırıda yaralananları ziyaret etti | Video
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban Yılmaz ile birlikte, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan vatandaşları ziyaret etti.