Video Haber İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı | Video
İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı | Video

İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı | Video

09.04.2025 | 08:28

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul ve Diyarbakır'da uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlardan çok miktarda narkotik maddenin ele geçirildiğini ve 16 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Başakşehir ve Esenler ilçelerinde 2 ayrı uyuşturucu imalathanesi olmak üzere, Esenyurt, Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa ve Kartal ilçelerinde; Diyarbakır'da ise M.Z.U.'nun elebaşılığını yaptığı uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik toplamda 4 ayrı araca ve 12 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu, 7 milyon 150 bin adet uyuşturucu hap, 2 ton 680 kilogram uyuşturucu hap üretiminde kullanılan kimyasal madde, 10 kilogram (yaklaşık 1 ton Bonzai yapılabilecek) hammadde, 1 milyon adet boş uyuşturucu hap kapsülü ele geçirildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu uyuşturucu madde imalatçısı 16 şüpheli yakalandı ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından işlem yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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