İstanbul yeni simgesi İstanbul Çamlıca Kulesi havadan böyle görüntülendi
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:07
İstanbul yeni simgesi İstanbul Çamlıca Kulesi havadan böyle görüntülendi 29.05.2021 | 15:08
25:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Kulesi'nin açılışında önemli açıklamalar 29.05.2021 | 14:59
06:00
02:09
02:36
Engin Ardıç | Budur abi 29.05.2021 | 14:42
04:04
Salih Tuna | Bıyıkla olmaz ama! 29.05.2021 | 14:27
02:52
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde 29.05.2021 | 14:13
01:31
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan İstanbul Fethi paylaşımı 29.05.2021 | 09:29
03:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim okudu 29.05.2021 | 09:10
01:31
01:13
00:34
05:58
02:02
01:30
SON DAKİKA | 28 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! | Video 28.05.2021 | 19:41
00:50
02:14
Dolar üzerinden yeni operasyon mu yapılıyor? | Video 28.05.2021 | 17:47
05:23
Taksim Camii dualarla açıldı | Video 28.05.2021 | 15:07
18:00
05:34
Tarihi anlar... Taksim Camii'nde ilk ezan okundu | Video 28.05.2021 | 14:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Avrupa'nın en yüksek yapısı olan İstanbul Çamlıca Kulesi havadan böyle görüntülendi...