Video Haber İstanbul'da korkunç cinayet! Dede öldü torun yaralandı: 13 yaşındaki çocuk dehşet saçtı
İstanbul'da korkunç cinayet! Dede öldü torun yaralandı: 13 yaşındaki çocuk dehşet saçtı

İstanbul'da korkunç cinayet! Dede öldü torun yaralandı: 13 yaşındaki çocuk dehşet saçtı

08.11.2025 | 17:58

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 13 yaşındaki çocuk mahallede tartışma yaşadığı arkadaşını silahla yaraladı, 60 yaşındaki dedesini öldürdü. Olayla ilgili gözaltına alınan çocuğun çeşitli suçlardan 9 kaydının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken yaralanan A.M. (16)’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anında dair görüntüler de ortaya çıktı.

