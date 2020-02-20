İstanbul'da son dakika hava kirliliği uyarısı! İşte kirli havaya karşı alınacak önlemler... | Video
İstanbul için uzmanlardan son dakika hava kirliliği uyarısı! İstanbul'da hava kirliliği neden artıyor? İstanbul'da vatandaşlar artan hava kirliliğine karşı hangi önlemleri alabilir? Prof. Dr. Hüseyin Toros, canlı yayında İstanbul'daki artan hava kirliliği ve vatandaşların kirli havaya karşı alabilecekleri önlemleri açıkladı.
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