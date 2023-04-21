İstanbul'da yüzyılın dönüşümü! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde konuştu. "Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez." diyen Başkan Erdoğan, enflasyonun da faizle birlikte düşeceğini ifade etti.