İşte TOGG'un serüveni! Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. TOGG'da sipariş sayısının 177 bini geçtiğine dikkat çeken Erdoğan, "Bu tablo milletimizin yerli otomobile sahip çıktığını gösteriyor." dedi. Başkan Erdoğan TOGG'un hikayesini anlatan bir video izletti.
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