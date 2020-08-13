İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen aşırı sağcı politikacıya izin verilmedi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:09
01:24
01:27
03:37
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Döviz kurları' mesajı | Video 13.08.2020 | 13:25
13:00
01:37
01:56
01:12
27:12
10:31
09:25
05:24
00:15
00:15
01:07
Tapu çetesine şafak baskını | Video 13.08.2020 | 10:12
00:59
00:41
00:39
21:15
Bakan Albayrak'tan gençlere mesaj " Umutsuz olmayın, ümidiniz var" | Video 12.08.2020 | 23:01
12:07
Bakan Albayrak: "Taşın altına elimizi değil, bedenimizi koyacağız" | Video 12.08.2020 | 22:55
İsveç'in Malmö kentindeki bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a polis izin vermedi. Paludan, geçen hafta sosyal medyadan Malmö'de Kur'an-ı Kerim yakmak için harekete geçtiklerini duyurmuştu. Danimarka'da sık sık Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu ile tanınan Rasmus Paludan, 14 farklı suçtan yargılandığı davada 3 ay hapis ve 3 yıl avukatlıktan men cezası almıştı.