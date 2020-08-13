Video Haber İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen aşırı sağcı politikacıya izin verilmedi | Video

İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen aşırı sağcı politikacıya izin verilmedi | Video

İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen aşırı sağcı politikacıya izin verilmedi | Video
13.08.2020 | 14:23

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İsveç'in Malmö kentindeki bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a polis izin vermedi. Paludan, geçen hafta sosyal medyadan Malmö'de Kur'an-ı Kerim yakmak için harekete geçtiklerini duyurmuştu. Danimarka'da sık sık Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu ile tanınan Rasmus Paludan, 14 farklı suçtan yargılandığı davada 3 ay hapis ve 3 yıl avukatlıktan men cezası almıştı.

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