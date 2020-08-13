İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen aşırı sağcı politikacıya izin verilmedi | Video

İsveç'in Malmö kentindeki bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a polis izin vermedi. Paludan, geçen hafta sosyal medyadan Malmö'de Kur'an-ı Kerim yakmak için harekete geçtiklerini duyurmuştu. Danimarka'da sık sık Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu ile tanınan Rasmus Paludan, 14 farklı suçtan yargılandığı davada 3 ay hapis ve 3 yıl avukatlıktan men cezası almıştı.