İsveç'te corona virüsü hastası babası tedavi edilmeyen Leyla Gülüşken'den canlı yayında flaş açıklamalar | Video
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İsveç'ten corona virüsü (Covid 19) hastası babası için çağrı yapan Leyla Gülüşken, canlı yayında hastalık sürecinde yaşadıklarını ve Türkiye'nin ambulans uçak göndermesinin ardından hissettiklerini anlattı. Leyla Gülüşken, babası Emrullah Gülüşken'in corona virüsü (Covid 19) kaptıktan sonra İsveç tarafından tedavi edilmediğini ve hiç bir konuda yardım alamadıklarını belirtti.