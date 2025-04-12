İtalya tarafından kırmızı bültenle aranan çete lideri İstanbul'da yakalandı | Video 12.04.2025 | 10:42 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İtalya adli makamlarınca 'İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı' suçundan kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır'ın İstanbul'da yakalandığını açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya paylaşımında, "İtalya adli makamlarınca; "İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığıö suçundan Kırmızı Bültenle aranan suç örgütü elebaşı "Assad Ali Gomaa Khodır" İstanbul'da yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İtalya'ya yasa dışı düzensiz göçmen geçişini sağlayan organize suç örgütünün elebaşı olan Assad Ali Gomaa Khodır'ın yeri belirlenerek, İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.