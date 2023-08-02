İyi Parti’den CHP’ye olay gönderme! Seçim kavgası: "Biz o gün hatalıydık" | Video

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından altılı masada başlayan kriz devam ediyor. Seçimin kaybedilmesinin suçlusunu arayan masada İyi Parti'den CHP'ye olay bir gönderme geldi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalin katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen, "İYİ Parti’nin bu kaybedişte hiç mi sorumluluğu yok?" sorusuna, "Var. Masaya oturduğumuz günle hatalıyız." diyerek krizde yeni bir perdeyi araladı.