İYİ Partili Dervişoğlu’ndan Cumhur İttifakı’nın adayına övgü: İzmir’e çok yakışıyorsunuz
İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Musavvat Dervişoğlu, Cumhur İttifakı Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç ile seçim çalışmaları esnasında İnönü Caddesi’nde karşılaştı. İkili arasında gerçekleşen samimi diyalog dikkat çekti. Dervişoğlu, “Aleni olarak her yerde, burada da söylüyorum, söylemekte beis görmüyorum. Mazisi kendisine kefil, hizmet ehli insanların siyaset yapması lazım, bu yönüyle İzmir’e çok yakışıyorsunuz. Başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.
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