İzmir'de sinirlenen şoför TIR'la tartıştığı arkadaşlarını böyle kovaladı | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:04
02:57
02:50
İstanbul’da lüks rezidansa uyuşturucu baskını | Video 20.02.2020 | 10:29
00:29
02:09
01:30
01:55
03:53
02:58
02:53
Kahraman şehidimizin Ömer Halisdemir'in 46. yaş günü | Video 20.02.2020 | 10:11
01:56
01:01
03:28
01:29
İki işçi servisi çarpıştı: 10 yaralı | Video 20.02.2020 | 10:01
00:11
04:24
Türkiye'den Suriyelilere yardım eli! | Video 20.02.2020 | 09:50
01:12
Son dakika! Suriye'de ABD ve Rus askerleri böyle birbirine girdi | Video 20.02.2020 | 09:44
00:34
01:05