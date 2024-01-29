KAAN Gök Vatan'a kavuşuyor: Merakla beklenen tarih belli oldu

Türk savunma sanayiinin gözbebeği olarak görülen projelerden biri olan Milli Muharip Uçak KAAN'da ilk uçuş için geri sayım başladı. Dünyada sayılı ülkede bulunan teknolojiye sahip olan KAAN, ilk defa 1 Mayıs 2023 tarihinde kamuoyuna tanıtılmıştı. Milyonların heyecanla ve gururla beklediği KAAN'ın ilk uçuş tarihi belli oldu. İşte KAAN'ın dikkatleri üzerine çeken özellikleri...