Video Haber Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki konular | Video
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki konular | Video

Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki konular | Video

06.12.2023 | 09:13

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kabine'yi topluyor. Beştepe'deki toplantının gündeminde Gazze'deki son durumun yanı sıra enflasyonla mücadele, yeni asgari ücret gibi ekonomi başlıkları da olacak.

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