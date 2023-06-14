Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla başladı | Video
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. 6 Haziran'daki ilk toplantının ardından kısa süre içerisinde ikinci bir araya gelecek olan kabinenin gündeminde sıcak başlıklar yer alıyor. Asgari ücret mesaisinin yanı sıra, bayram ikramiyeleri ve Temmuz ayında süresi dolacak olan konut kiralarında tavan artış oranı uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağı da masadaki konular arasında.
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