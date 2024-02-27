"Kafes-46" Operasyonu'nda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı, liderliğini Bülent Çetkin, Osman Deliçay ve firari Muhammet Tayyar Türkeş'in yaptığı 3 ayrı suç örgünün çökertildiği "Kafes-46" operasyonunun sanıkları Bursa ve Gemlik adliyelerine sevk edildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah 09.30 sıralarında Bursa ve Gemlik adliyelerine sevk edildi. Şüpheli şahıslar adliyelere getirilirken alınan geniş güvenlik tedbirleri dikkat çekti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:23
25:51
Murat Kurum'dan İstanbullulara denizin altından yeni tünel müjdesi | Video 27.02.2024 | 12:41
00:24
00:21
Dışişleri Bakanı Fidan, Marcela Guerra Castillo ile görüştü | Video 27.02.2024 | 08:56
00:54
Dışişleri Bakanı Fidan, Meksika Büyükelçiliği’ni ziyaret etti | Video 27.02.2024 | 08:56
01:55
00:24
00:12
Ayvalık polisi 7 bin 194 uyuşturucu hap ele geçirdi 27.02.2024 | 00:12
08:05
Macaristan'ın yeni Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok oldu 26.02.2024 | 23:28
00:18
Kadın yolcu 3 Kilo 13 gram metamfetamin ile yakalandı 26.02.2024 | 23:28
00:11
Tabelayı vurdu, sosyal medyada yayınladı, kendisini ele verdi! 26.02.2024 | 23:22
00:27
Hakkari'de yolda mahsur kalan araç içindeki iki kişi kurtarıldı 26.02.2024 | 23:14
03:05
Çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı 26.02.2024 | 21:44
02:56
Ezine’de 182 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı 26.02.2024 | 21:44
02:03
Macaristan parlamentosundan İsveç’in NATO üyeliğine onay 26.02.2024 | 21:44
00:17
Ehliyetsiz ve alkollü trafiğe çıkınca kaza kaçınılmaz oldu 26.02.2024 | 21:44
46:02
04:04
08:22
Başkan Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı | Video 26.02.2024 | 17:06