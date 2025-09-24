Kağıthane’de avukata silahlı saldırı kamerada
Kağıthane’de avukat Murat K.(34) bir restoranda oturduğu sırada motosikletli saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden ve kolundan vurulan avukat Murat K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:53
Kağıthane’de avukata silahlı saldırı kamerada 24.09.2025 | 19:43
02:09
08:19
01:27
19 ilde organize suç örgütü operasyonu: 106 gözaltı | Video 24.09.2025 | 08:53
36:17
00:25
Taksiciye uygulamadan pusu! Husumetlisini uygulamadan çağırıp öldürmüş 23.09.2025 | 17:31
00:54
Bakan Yerlikaya: "114 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik" | Video 23.09.2025 | 08:49
05:05
03:01
Başkan Erdoğan’a Türkevi’nde coşkulu karşılama | Video 22.09.2025 | 09:05
00:12
Başkan Erdoğan ABD'de sevgi gösterileriyle karşılandı 22.09.2025 | 00:05
01:26
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 21.09.2025 | 22:28
01:34
13:50
ABD ziyareti öncesi Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 21.09.2025 | 10:18
00:28
02:26
Savunma sanayisi Türk gençlerinin omuzları üzerinde yükseliyor 19.09.2025 | 18:42
23:42
Başkan Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da önemli açıklamalarda bulundu 19.09.2025 | 17:56
04:29
Selçuk Bayraktar TEKNOFEST İstanbul'da SABAH TV'ye konuştu 19.09.2025 | 17:36
03:02
Kudüs'ün tapu kayıtları Türkiye'de 19.09.2025 | 11:58
04:14
TEKNOFEST İstanbul coşkusu devam ediyor 19.09.2025 | 11:54
02:42
Alanya ve Milas'ta orman yangını! Alevler evlere yaklaştı 19.09.2025 | 09:00