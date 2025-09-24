Kağıthane’de avukata silahlı saldırı kamerada

Kağıthane’de avukat Murat K.(34) bir restoranda oturduğu sırada motosikletli saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden ve kolundan vurulan avukat Murat K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.