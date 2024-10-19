Kağıthane’de polisin Türk Bayrağı hassasiyeti kamerada
İstanbul Kağıthane’de devriye görevini yürüten polis memuru araçla seyir halindeyken yerde olan Türk Bayrağını görerek aracı durdurdu. Araçtan inerek bayrağı yerden alan polis memurunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü yürekleri ısıttı.
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