Kayseri'de çelik eşya üretim atölyesinde patlama: 3 yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan çelik eşya üretim tesisinde meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.
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