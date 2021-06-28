Video Haber Kerem Alkin | 2. çeyrek büyümede yeni rekor

Kerem Alkin | 2. çeyrek büyümede yeni rekor

Kerem Alkin | 2. çeyrek büyümede yeni rekor
28.06.2021 | 13:50

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Kerem Alkin'in 28.06.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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