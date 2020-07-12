Video Haber Keskin nişancılar Pençe - Kaplan'da göz açtırmıyor | Video

Keskin nişancılar Pençe - Kaplan'da göz açtırmıyor | Video

Keskin nişancılar Pençe - Kaplan'da göz açtırmıyor | Video
12.07.2020 | 18:16

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında keskin nişancıların bölgede belirlenen terör hedeflerini imha etmeye devam ettiğini bildirdi. Bakanlık, keskin nişancıların atış yaptığı görüntüleri paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı, "Mehmetçik vuruyor, hainler kaçacak delik arıyor! PençeKaplan Operasyonu ile Kahraman Komandolarımız teröristlere göz açtırmıyor. Keskin nişancılarımız bölgede belirlenen terör hedeflerini imha etmeye devam ediyor" notuyla, Pençe - Kaplan Operasyonu kapsamında keskin nişancıların bölgede belirlenen terör hedeflerini imha etmeye devam ettiğini açıkladı. Bakanlık, sosyal medya hesabı üzerinden keskin nişancıların atış yaptığı görüntüleri paylaştı.

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