Keskin nişancılar Pençe - Kaplan'da göz açtırmıyor | Video

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında keskin nişancıların bölgede belirlenen terör hedeflerini imha etmeye devam ettiğini bildirdi. Bakanlık, keskin nişancıların atış yaptığı görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, "Mehmetçik vuruyor, hainler kaçacak delik arıyor! PençeKaplan Operasyonu ile Kahraman Komandolarımız teröristlere göz açtırmıyor. Keskin nişancılarımız bölgede belirlenen terör hedeflerini imha etmeye devam ediyor" notuyla, Pençe - Kaplan Operasyonu kapsamında keskin nişancıların bölgede belirlenen terör hedeflerini imha etmeye devam ettiğini açıkladı. Bakanlık, sosyal medya hesabı üzerinden keskin nişancıların atış yaptığı görüntüleri paylaştı.