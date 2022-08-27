Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı sorusuna yanıt: Önümüze gelmez | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
00:21
Yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı | Video 27.08.2022 | 22:50
00:11
Seyir halindeki kamyon alev alev yandı | Video 27.08.2022 | 21:38
00:25
01:08
Macron Cezayir'de protesto edildi | Video 27.08.2022 | 17:53
03:52
Mahmut Övür | 'Militan' Gülşen 27.08.2022 | 16:19
04:29
Melih Altınok | Gülşen'in tutuklanmasından neden rahatsızım 27.08.2022 | 16:14
01:10
02:00
Mehmet Barlas | Almanya zor durumda 27.08.2022 | 12:33
03:50
06:07
00:42
00:34
Durdurulan araçtan, 4 ton 225 litre etil alkol ele geçirildi | Video 26.08.2022 | 22:22
05:52
Esenyurt'ta aniden bastıran yağmur su baskınlarına neden oldu 26.08.2022 | 21:54
01:07
01:43
İstanbul'a dolu yağdı | Video 26.08.2022 | 18:38
01:58
01:18
01:50
SON DAKİKA | Şarkıcı Gülşen'in tutukluluğuna itiraz | Video 26.08.2022 | 18:08
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayın programında İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığıyla ilgili soruya "Adayı 6'lı masada, 6 lider belirleyecek. Önümüze böyle bir şey gelmez." yanıtnı verdi.