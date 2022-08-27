Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı sorusuna yanıt: Önümüze gelmez | Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayın programında İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığıyla ilgili soruya "Adayı 6'lı masada, 6 lider belirleyecek. Önümüze böyle bir şey gelmez." yanıtnı verdi.