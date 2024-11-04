Video Haber Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti | Video
Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti | Video

Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti | Video

04.11.2024 | 13:07

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü, akrabası olduğu iddia edilen bir kişi tarafından uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Vali Mehmet Makas, saldırganın gözaltına alındığını ve adli sürecin başladığını açıkladı. Öte yandan saldırganın ilk ifadesi de ortaya çıktı.

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