Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti | Video

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü, akrabası olduğu iddia edilen bir kişi tarafından uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Vali Mehmet Makas, saldırganın gözaltına alındığını ve adli sürecin başladığını açıkladı. Öte yandan saldırganın ilk ifadesi de ortaya çıktı.