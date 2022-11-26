Kırmızı dosya açıldı! Bakan Soylu tek tek anlattı: 74 belediyeye 88 terör soruşturması | Video
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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Bizim belediyelerimizde bir tek PKK'lı yok" sözlerinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı dosyayı göstererek İstanbul ve Mersin Büyükşehir belediyeleri ile Adana-Seyhan, İstanbul Ataşehir belediyeleri dahil bütün belediyelerle ilgili terör örgütlerine neler yapıldığı açıklayacağını aktarmıştı. Bakan Soylu, kırmızı dosyada yer alan bilgileri kamuoyuna açıkladı. Soylu açıklamasında 74 belediyeye 88 terör soruşturması yapıldığını açıkladı.