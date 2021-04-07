Video Haber Kıvanç Tatlıtuğ İstanbul Park Formula Pisti'nde deneme sürüşü yaptı | Video

Kıvanç Tatlıtuğ İstanbul Park Formula Pisti'nde deneme sürüşü yaptı | Video

Kıvanç Tatlıtuğ İstanbul Park Formula Pisti'nde deneme sürüşü yaptı | Video
07.04.2021 | 18:30

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Ünlü oyuncu ve manken Kıvanç Tatlıtuğ, İstanbul Park Formula Pisti'nde deneme sürüşü gerçekleştirdi.

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