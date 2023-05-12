Kız Kulesi ışık gösterileriyle yeniden İstanbullularla buluştu | Video
2 yıl süren restorasyon sürecinin ardından Kız Kulesi bu akşam düzenlenen ışık gösterileri ile yeniden açıldı.
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