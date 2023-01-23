Video Haber Kızılelma ikinci test uçuşunu da başarı ile tamamladı | Video
Kızılelma ikinci test uçuşunu da başarı ile tamamladı | Video

Kızılelma ikinci test uçuşunu da başarı ile tamamladı | Video

23.01.2023 | 17:54

Baykar’ın tamamen öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, ikinci uçuşunda Sistem Tanımlama Test’ini başarıyla tamamladı.

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