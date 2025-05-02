KKTC'de SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri! | Video
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde başladı. Açılışın ikinci günü Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK’ün muhteşem gösterileri nefes kesti.
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