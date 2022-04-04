‘Kobani’ye Yardım’ kampanyası adı altında işçilerin parasına çöktüler! HDP’lilere gözaltı | Video

PKK/KCK terör örgütü sempatizanları, ‘Kobani’ye Yardım’ kampanyası adı altında mevsimlik tarım ve inşaat işçilere tehdit, baskı, ve şiddet uygulayarak paralarını aldı. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Düzce İl Jandarma Komutanlığı birimlerinin düzenlediği operasyonda HDP il ve ilçe teşkilatlarında görevli kişilerinde bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.

PKK/KCK silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; terör örgütü sempatizanları 'Kobani'ye Yardım' kampanyası adı altında, Akçakoca ilçesinde yaşayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi nüfusuna kayıtlı vatandaşlar ile mevsimlik tarım ve inşaat işçisi olarak ilçeyen gelen kişileri tehdit, baskı, ve şiddet uygulayarak para toplandığı tespit etti.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Düzce İl Jandarma Komutanlığınca; 16 şüpheliye yönelik Düzce ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

HDP'lLİLER GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA

Operasyon kapsamında aralarında HDP il ve ilçe teşkilatlarında görevli kişilerinde bulunduğu 16 şüpheli yakalandı. Aramalarda 2 tabanca, 46 cep telefonu, 25 adet sim-kart, 3 laptop, 3 adet tablet, 3 bilgisayar kasası, 24 doküman/ajanda, 10 Usb/hafıza kartı ele geçirildi.