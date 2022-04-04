Video Haber ‘Kobani’ye Yardım’ kampanyası adı altında işçilerin parasına çöktüler! HDP’lilere gözaltı | Video
‘Kobani’ye Yardım’ kampanyası adı altında işçilerin parasına çöktüler! HDP’lilere gözaltı | Video

‘Kobani’ye Yardım’ kampanyası adı altında işçilerin parasına çöktüler! HDP’lilere gözaltı | Video

04.04.2022 | 17:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

‘Kobani’ye Yardım’ kampanyası adı altında işçilerin parasına çöktüler! HDP’lilere gözaltı | Video 02:22
‘Kobani’ye Yardım’ kampanyası adı altında işçilerin parasına çöktüler! HDP’lilere gözaltı | Video 04.04.2022 | 17:05
Engin Ardıç | Gecenin içinden davul sesleri 03:12
Engin Ardıç | Gecenin içinden davul sesleri 04.04.2022 | 16:12
Melih Altınok | Toksik muhalefet 04:08
Melih Altınok | Toksik muhalefet 04.04.2022 | 14:58
Mehmet Barlas | Ukrayna’ya rahat yok 02:18
Mehmet Barlas | Ukrayna'ya rahat yok 04.04.2022 | 13:52
İyi Parti’nin görevden aldığı Yavuz Ağıralioğlu’ndan Meral Akşener’e sert tepki: Usulü karardan daha rencide edici! | Video 01:55
İyi Parti’nin görevden aldığı Yavuz Ağıralioğlu’ndan Meral Akşener’e sert tepki: "Usulü karardan daha rencide edici!" | Video 04.04.2022 | 13:25
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na 1 milyon TL’lik tazminat davası! | Video 01:36
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik tazminat davası! | Video 04.04.2022 | 13:14
Son Dakika: Haydarpaşa’da 197 metrelik yük gemisi karaya oturdu! | Video 01:44
Son Dakika: Haydarpaşa'da 197 metrelik yük gemisi karaya oturdu! | Video 04.04.2022 | 12:06
“Modern siyasi dünyada Erdoğan gibi çok az insan var” | Video 02:24
“Modern siyasi dünyada Erdoğan gibi çok az insan var” | Video 04.04.2022 | 01:04
ABD’nin New York kentindeki Times Meydanı’nda tarihte ilk kez Müslümanlar teravih namazı kıldı | Video 00:50
ABD’nin New York kentindeki Times Meydanı’nda tarihte ilk kez Müslümanlar teravih namazı kıldı | Video 03.04.2022 | 22:55
Levent Gültekin, HALK TV’de Bayraktar SİHA’larını küçümsedi! Sosyal medyadan tepki yağdı! | Video 00:12
Levent Gültekin, HALK TV’de Bayraktar SİHA’larını küçümsedi! Sosyal medyadan tepki yağdı! | Video 03.04.2022 | 21:48
Rusya, Odessa’da akaryakıt deposunu vurdu | Video 01:54
Rusya, Odessa’da akaryakıt deposunu vurdu | Video 03.04.2022 | 18:18
Kışladan konvoyla çıkış görüntülerine inceleme | Video 00:26
Kışladan konvoyla çıkış görüntülerine inceleme | Video 03.04.2022 | 18:03
İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir: Gıda üzerinden memlekette darbe yapmaya çalışıyorlar | Video 04:34
İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir: Gıda üzerinden memlekette darbe yapmaya çalışıyorlar | Video 03.04.2022 | 17:39
Bolu Valisi heyelan sonrası son durumu A Haber’de açıkladı Tünel yarına kadar açılabilir | Video 03:36
Bolu Valisi heyelan sonrası son durumu A Haber'de açıkladı "Tünel yarına kadar açılabilir" | Video 03.04.2022 | 11:37
MSB o görüntüleri paylaştı! Karadeniz’den İstanbul’a gelen mayınlar böyle imha edildi | Video 02:10
MSB o görüntüleri paylaştı! Karadeniz'den İstanbul'a gelen mayınlar böyle imha edildi | Video 03.04.2022 | 11:13
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’tan A Haber’e özel açıklamalar | Video 04:10
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan A Haber'e özel açıklamalar | Video 03.04.2022 | 10:45
Son dakika haberi: Ukrayna’dan Putin-Zelenski görüşmesi için önemli açıklama | Video 00:37
Son dakika haberi: Ukrayna'dan Putin-Zelenski görüşmesi için önemli açıklama | Video 02.04.2022 | 22:40
Son dakika: Bolu Dağı’nda toprak kayması! TEM yolu çift yönlü trafiğe kapandı | Video 01:52
Son dakika: Bolu Dağı'nda toprak kayması! TEM yolu çift yönlü trafiğe kapandı | Video 02.04.2022 | 22:04
Bolu Dağı Tüneli heyelan sebebiyle çift yönlü trafiğe kapatıldı | Video 01:59
Bolu Dağı Tüneli heyelan sebebiyle çift yönlü trafiğe kapatıldı | Video 02.04.2022 | 22:00
Şehit yakınları ile iftar programı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 08:46
Şehit yakınları ile iftar programı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 02.04.2022 | 20:53

PKK/KCK terör örgütü sempatizanları,  ‘Kobani’ye Yardım’ kampanyası adı altında mevsimlik tarım ve inşaat işçilere tehdit, baskı, ve şiddet uygulayarak paralarını aldı. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Düzce İl Jandarma Komutanlığı birimlerinin düzenlediği operasyonda HDP il ve ilçe teşkilatlarında görevli kişilerinde bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

PKK/KCK silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; terör örgütü sempatizanları 'Kobani'ye Yardım' kampanyası adı altında, Akçakoca ilçesinde yaşayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi nüfusuna kayıtlı vatandaşlar ile mevsimlik tarım ve inşaat işçisi olarak ilçeyen gelen kişileri tehdit, baskı, ve şiddet uygulayarak para toplandığı tespit etti.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Düzce İl Jandarma Komutanlığınca; 16 şüpheliye yönelik Düzce ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

HDP'lLİLER GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA
Operasyon kapsamında aralarında HDP il ve ilçe teşkilatlarında görevli kişilerinde bulunduğu 16 şüpheli yakalandı. Aramalarda 2 tabanca, 46 cep telefonu, 25 adet sim-kart, 3 laptop, 3 adet tablet, 3 bilgisayar kasası, 24 doküman/ajanda, 10 Usb/hafıza kartı ele geçirildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA