Konya’da uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere 3 ayrı operasyon | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda; 739 bin adet uyuşturucu hap, 141 kilo bonzai ve 2 kilo 825 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirdiklerini açıkladı.
Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:
"Konya Valimizi, operasyonu koordine eden Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren Konya İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizi zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine asla izin vermeyeceğiz."
