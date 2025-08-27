Video Haber Konya’da uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere 3 ayrı operasyon | Video
Konya’da uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere 3 ayrı operasyon | Video

27.08.2025 | 08:16

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda; 739 bin adet uyuşturucu hap, 141 kilo bonzai ve 2 kilo 825 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirdiklerini açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya'da Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonumuzda; 739 bin adet uyuşturucu hap 141 kilo Bonzai 2 kilo 825 gram uyuşturucu hammaddesi (yaklaşık 420 kilo Bonzai yapılabilecek hammadde) ele geçirdik. Operasyonlarda 4 şüpheliyi yakaladık" ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:
"Konya Valimizi, operasyonu koordine eden Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren Konya İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizi zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine asla izin vermeyeceğiz."
