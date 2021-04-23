Kripto para dünyasını sarsan Thodex vurgunu! Kripto vurgunu nasıl yapıldı? A Haber canlı yayınında anlattı | Video
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Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunu kripto para borsası Thodex'te ortaya çıktı. Şirketin sahibi Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolar kripto varlıkla Arnavutluk'a kaçtığı iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. MASAK şirketin hesaplarına el koydu. Peki kripto para dünyasını sarsan vurgun nasıl yapıldı? Nasıl başladı? Kimler katıldı? Çöküş belirtileri neydi? Paralar nasıl çıkar? Kripto vurgunu nasıl yapıldı? Mağdurlar ne yapacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tek tek anlattı.