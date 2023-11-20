Kritik kabine toplantısı başladı! Emekli ve memur ikramiyeleri, asgari ücret zammı masada | Video
Kasım ayının ilk Kabine Toplantısı bugün gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Türkiye'nin iç ve dış siyasi gelişmelerinin ele alınacağı toplantıda İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar, ekonomideki gelişmeler, emekli çiftçiye ikramiye, asgari ücret ile memur ve emekli maaşları için çalışmaların gündeme gelmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kalıcı refah artışının anahtarını belirledi. Öte yandan AK Parti, enflasyonla ve fahiş fiyatlarla mücadele başta olmak üzere yeni torba yasa hazırlıklarına başladı.
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