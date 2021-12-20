Kur oyununa 5'li önlem! Tedbirler piyasaya ne zaman yansımaya başlar? | Video

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından, kurdaki dalgalanmaları önlemek amacıyla devreye alınacak yeni tedbirleri sıraladı. Alınan önlemler arasında; şirketler tarafından ödenecek temettüdeki stopajın düşürülmesi, ihracatçılara ileri vadeli kur rakamı verilmesi ve dolardaki artışın TL mevduatlarına yansıtılması gibi maddeler yer alıyor. Peki, tedbirler piyasaya ne zaman yansımaya başlar? Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.