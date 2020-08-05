Video Haber Lübnan'da neler oluyor? Beyrut Belediye Başkanı'ndan önemli açıklamalar | Video

Lübnan'da neler oluyor? Beyrut Belediye Başkanı'ndan önemli açıklamalar | Video

Lübnan'da neler oluyor? Beyrut Belediye Başkanı'ndan önemli açıklamalar | Video
05.08.2020 | 16:50

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Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen korkunç patlamanın bilançosu yavaş yavaş ortaya çıkıyor. 2 bin 750 ton amonyum nitrat bulunan bir depoda çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. Resmi açıklamalara göre şu ana kadar 100 kişinin öldüğü 4 binden fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamayla ilgili olarak A Haber canlı yayınına bağlanan Beyrut Belediye Başkanı Jamal İtani son bilgileri aktararak, "Her türlü desteğe şu an açığız" ifadelerini kullandı.

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