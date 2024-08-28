Madagaskarlı mağdurlar için bir ‘Umut Var’

Bir Afrika ülkesi olan Madagaskar’da 3 yıldır insani yardım faaliyetleri sürdüren Umut Var Derneği, son olarak bölgede 12 farklı kalemde çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar, ihtiyaç sahibi binlerce Madagaskarlı’ya umut oldu.