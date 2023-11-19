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OTOMATİK OYNAT
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Mahmut Övür | AB’yi şoke eden uyarı 19.11.2023 | 20:44
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Zonguldak'ta sağanak ve fırtına etkili oldu, yollar göle döndü 19.11.2023 | 18:34
00:52
Kocaeli'yi fırtına vurdu: Sahilde dev dalgalar oluştu 19.11.2023 | 18:07
01:06
Aşırı yağış nedeniyle dereler taştı, yaya köprüsü geçici olarak kapatıldı 19.11.2023 | 18:07
05:04
Bağcılar’da freni boşalan çöp kamyonu 7 araca çarptı, şoför araçtan atladı 19.11.2023 | 18:03
03:00
03:08
MİT Gazze'deki rehineler için devrede | Video 19.11.2023 | 13:28
00:23
İsrail'in savaş suçları ABD caddelerinde kamyonetle duyuruluyor 18.11.2023 | 18:25
28:10
06:37
Başkan Erdoğan, Almanya’ya gitti | Video 17.11.2023 | 14:20
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ’a operasyon anı kamerada... 10 gözaltı! 17.11.2023 | 11:46
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07:06
Bakan Yumaklı: "2030'da su kıtlığı çekebiliriz" | Video 17.11.2023 | 10:24
00:18
Pençe-Kilit’te 13 terörist daha etkisiz hale getirildi | Video 17.11.2023 | 09:59
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Bartın ve Zonguldak'ta mevsimin ilk karı yağdı 17.11.2023 | 00:28
04:48
00:07
Londra'da yüzlerce öğrenci Gazze'ye destek için yürüdü 16.11.2023 | 22:32
01:15
ABD’de yüzlerce Starbucks çalışanından grev 16.11.2023 | 22:15