Manipülatif anketlere dikkat! Anket sonuçlarında yanlış bilgi yayınlayanlar ne yapmak istiyor? | Video

Bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medya hesaplarında çoğunluğu gerçeği yansıtmayan seçim anketleri paylaşılıyor. Bu tür provokatif anketlerde ismi sıkça kullanılan GENAR'ın Başkanı İhsan Aktaş A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.