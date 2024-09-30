Video Haber Mansur Yavaş'ın korumaları ve CHP ilçe başkanı hakkında darp iddiası | Video
Mansur Yavaş'ın korumaları ve CHP ilçe başkanı hakkında darp iddiası | Video

Mansur Yavaş'ın korumaları ve CHP ilçe başkanı hakkında darp iddiası | Video

30.09.2024 | 08:50

AK Parti Mut İlçe Başkanı Adem Çopur, kendisini darp ettikleri gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın korumaları ve CHP Mut İlçe Başkanı Abdurrahman Günay hakkında suç duyurusunda bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, AK Parti Mut İlçe Başkanı Adem Çopur, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde yaptığı konuşma sırasında Yavaş'ı sözlü olarak eleştirdi. Yavaş'ın korumaları ve bazı partililer ile Çopur arasında arbede yaşandı. Çopur, Yavaş'ın korumaları, CHP İlçe Başkanı Abdurrahman Günay ve partililer hakkında kendisini darp ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine savcılık, CHP Mut İlçe Başkanı Abdurrahman Günay, CHP üyeleri Mehmet Deveci ve Şuayip Yılmaz'ı ifadeye çağırdı. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından CHP ilçe başkanı ve iki partili serbest bırakıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mansur Yavaş’ın korumaları ve CHP ilçe başkanı hakkında darp iddiası | Video 01:30
Mansur Yavaş'ın korumaları ve CHP ilçe başkanı hakkında darp iddiası | Video 30.09.2024 | 08:50
Şanlıurfa’da motosiklet çukura uçtu: 2 kişi yaralandı 01:19
Şanlıurfa’da motosiklet çukura uçtu: 2 kişi yaralandı 29.09.2024 | 22:46
Başkan Erdoğan: İstanbul sporun başkenti olacak 12:56
Başkan Erdoğan: İstanbul sporun başkenti olacak 29.09.2024 | 18:07
Fatih’te 2 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçmıştı: Sabıkalı motosiklet sürücüsü tutuklandı 00:19
Fatih’te 2 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçmıştı: Sabıkalı motosiklet sürücüsü tutuklandı 29.09.2024 | 18:01
Başkan Erdoğan’dan şehit Şeyda Yılmaz’ın ailesine başsağlığı 01:55
Başkan Erdoğan'dan şehit Şeyda Yılmaz’ın ailesine başsağlığı 28.09.2024 | 16:41
Başkan Erdoğan: Türkiye’nin önünde seçimsiz, altın değerinde 3 buçuk yıl var 14:18
Başkan Erdoğan: Türkiye'nin önünde seçimsiz, altın değerinde 3 buçuk yıl var 28.09.2024 | 14:45
Başkan Erdoğan: Karadeniz Bölgesi’nin jeostratejik önemi artacak 02:43
Başkan Erdoğan: Karadeniz Bölgesi'nin jeostratejik önemi artacak 28.09.2024 | 11:08
Bakan Fidan’dan BMGK’da Gazze çağrısı: Kalıcı ateşkes uygulanmalı 02:17
Bakan Fidan'dan BMGK'da Gazze çağrısı: Kalıcı ateşkes uygulanmalı 28.09.2024 | 01:52
10 yaşındaki çocuk vurulmuştu! 1 kişi tutuklandı 00:17
10 yaşındaki çocuk vurulmuştu! 1 kişi tutuklandı 27.09.2024 | 22:32
Afyonkarahisar’da silahla havaya ateş eden 11 şüpheli yakalandı 00:58
Afyonkarahisar'da silahla havaya ateş eden 11 şüpheli yakalandı 27.09.2024 | 21:57
Patlama noktasından tarihi yayın! 15:31
Patlama noktasından tarihi yayın! 27.09.2024 | 20:42
Ahu Tuğba’nın cenazesi İstanbul’a getirildi! Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin: İnşallah çok yaşamam da ona kavuşurum! 00:59
Ahu Tuğba’nın cenazesi İstanbul’a getirildi! Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin: İnşallah çok yaşamam da ona kavuşurum! 27.09.2024 | 19:53
SON DAKİKA | İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vurdu: Bölgeden dumanlar yükseldi 06:42
SON DAKİKA | İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu: Bölgeden dumanlar yükseldi 27.09.2024 | 19:14
Torbacılara sabah baskını: 16 gözaltı 02:08
Torbacılara sabah baskını: 16 gözaltı 27.09.2024 | 18:29
Bakan Kurum’dan köy evleri talimatı: Ya yapıyor ya iptal ediyorsunuz 00:44
Bakan Kurum'dan köy evleri talimatı: Ya yapıyor ya iptal ediyorsunuz 27.09.2024 | 17:41
Gaziantep’te uzun namlulu silahlarla böyle sokağa çıkmışlardı! 00:23
Gaziantep'te uzun namlulu silahlarla böyle sokağa çıkmışlardı! 27.09.2024 | 15:00
SON DAKİKA | Gaziantep’te uzun namlulu silahlarla sokağa çıkmışlardı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Yakalandılar 00:08
SON DAKİKA | Gaziantep'te uzun namlulu silahlarla sokağa çıkmışlardı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Yakalandılar 27.09.2024 | 14:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM’ye daimi üye olma gayretindeyiz 04:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan "BM'ye daimi üye olma gayretindeyiz" 27.09.2024 | 14:17
Emine Erdoğan’dan ’Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı’na ilişkin paylaşım 01:14
Emine Erdoğan'dan 'Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'na ilişkin paylaşım 27.09.2024 | 13:59
Narin Güran cinayeti soruşturmasında son dakika! Görüntülerde neler var? 04:10
Narin Güran cinayeti soruşturmasında son dakika! Görüntülerde neler var? 27.09.2024 | 13:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA