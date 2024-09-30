Mansur Yavaş'ın korumaları ve CHP ilçe başkanı hakkında darp iddiası | Video
AK Parti Mut İlçe Başkanı Adem Çopur, kendisini darp ettikleri gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın korumaları ve CHP Mut İlçe Başkanı Abdurrahman Günay hakkında suç duyurusunda bulundu.
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