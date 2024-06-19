Marmaray’da tekmeli yumruklu kavga kamerada
Marmaray treninde çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Trenin içi bir anda savaş alanına dönerken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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