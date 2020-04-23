Meclis'te 23 Nisan coşkusu böyle kutlandı | Video

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yılı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, TBMM'de saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.