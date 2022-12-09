Video Haber Mehmet Barlas | Almanya'da tuhaf bir darbe girişimi
Mehmet Barlas | Almanya'da tuhaf bir darbe girişimi

Mehmet Barlas | Almanya'da tuhaf bir darbe girişimi

09.12.2022 | 16:40

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Melih Altınok | Linç varsa gerçeğin hiç önemi yok 04:10
Melih Altınok | Linç varsa gerçeğin hiç önemi yok 09.12.2022 | 16:43
Mehmet Barlas | Almanya’da tuhaf bir darbe girişimi 03:59
Mehmet Barlas | Almanya'da tuhaf bir darbe girişimi 09.12.2022 | 16:40
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin gözyaşlarına hakim olamadı! | Video 06:37
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin gözyaşlarına hakim olamadı! | Video 09.12.2022 | 16:19
Son Dakika: Başörtüsü için anayasa teklifi! AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den flaş açıklamalar | Video 54:38
Son Dakika: Başörtüsü için anayasa teklifi! AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den flaş açıklamalar | Video 09.12.2022 | 15:32
Savunma Sanayii Başkanı Demir, yeni radar sistemlerinin müjdesini verdi | Video 03:22
Savunma Sanayii Başkanı Demir, yeni radar sistemlerinin müjdesini verdi | Video 09.12.2022 | 13:14
Savunma Sanayii Başkanı Demir, yeni radar sistemlerinin müjdesini verdi | Video 03:22
Savunma Sanayii Başkanı Demir, yeni radar sistemlerinin müjdesini verdi | Video 09.12.2022 | 13:38
Tahıl krizini çözen Başkan Erdoğan’a Afrikalı çocuktan anlamlı hediye | Video 00:34
Tahıl krizini çözen Başkan Erdoğan'a Afrikalı çocuktan anlamlı hediye | Video 09.12.2022 | 12:52
Başkan Erdoğan Avrupa’ya terörle mücadele tepkisi: Kimse bize hesap soramaz | Video 00:43
Başkan Erdoğan Avrupa'ya terörle mücadele tepkisi: "Kimse bize hesap soramaz" | Video 09.12.2022 | 12:40
Başkan Erdoğan: Pazar günü Putin ve Zelenski ile krizin çözümü için görüşeceğim! | Video 01:19
Başkan Erdoğan: "Pazar günü Putin ve Zelenski ile krizin çözümü için görüşeceğim!" | Video 09.12.2022 | 12:39
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan TRT World Forum’da önemli açıklamalar | Video 23:30
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan TRT World Forum'da önemli açıklamalar | Video 09.12.2022 | 12:37
Bakan Yanık’tan 6 yaşındaki çocuğa istismar açıklaması Davaya müdahiliz | Video 37:00
Bakan Yanık'tan "6 yaşındaki çocuğa istismar" açıklaması "Davaya müdahiliz" | Video 09.12.2022 | 10:51
Kılıçdaroğlu’ndan ilginç savunma Milletimiz teknolojiyi de görsün | Video 00:50
Kılıçdaroğlu'ndan ilginç savunma "Milletimiz teknolojiyi de görsün" | Video 09.12.2022 | 08:38
’6 yaşındaki kız çocuğuna istismara’ tepkiler peş peşe yükseldi! Diyanet’ten açıklama 03:05
'6 yaşındaki kız çocuğuna istismara' tepkiler peş peşe yükseldi! Diyanet'ten açıklama 09.12.2022 | 00:29
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin’den yeni EYT düzenlemesi açıklaması! Yaş şartı, sınırı ne olacak? | Video 37:17
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den yeni EYT düzenlemesi açıklaması! Yaş şartı, sınırı ne olacak? | Video 08.12.2022 | 23:47
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den asgari ücret açıklaması | Video 06:34
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması | Video 08.12.2022 | 23:08
Herkes ’Kaçırıyorlar’ sandı! Gerçekse bambaşkaydı | Video 00:53
Herkes 'Kaçırıyorlar' sandı! Gerçekse bambaşkaydı | Video 08.12.2022 | 22:52
Esenyurt’ta silahlı saldırı: Restorana sığınan genç bacağından yaralandı | Video 01:25
Esenyurt’ta silahlı saldırı: Restorana sığınan genç bacağından yaralandı | Video 08.12.2022 | 22:16
Son dakika haberi | Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan asgari ücret açıklaması | Video 47:06
Son dakika haberi | Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan asgari ücret açıklaması | Video 08.12.2022 | 22:07
Meksika’da havai fişek atölyesinde patlama: 5 ölü, 19 yaralı | Video 01:15
Meksika’da havai fişek atölyesinde patlama: 5 ölü, 19 yaralı | Video 08.12.2022 | 21:31
AFAD ekipleri kimyasal sızıntı yaşanan tıra müdahale etti | Video 01:51
AFAD ekipleri kimyasal sızıntı yaşanan tıra müdahale etti | Video 08.12.2022 | 20:45

Mehmet Barlas'ın 09.12.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA