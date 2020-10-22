Video Haber Mehmet Barlas 'CHP yöneticileri iktidara alternatif olmak konusunda hiç hevesli değiller'

Mehmet Barlas 'CHP yöneticileri iktidara alternatif olmak konusunda hiç hevesli değiller'

Mehmet Barlas 'CHP yöneticileri iktidara alternatif olmak konusunda hiç hevesli değiller'
22.10.2020 | 11:53

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Mehmet Barlas'ın 22.10.2020 tarihli Sabah gazetesi köşe yazısı...

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