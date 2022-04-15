Mehmet Barlas | Doğu Ukrayna'da savaş nereye gidiyor?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı | Video 15.04.2022 | 13:44
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02:45
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Merdiven altı sahte alkol üreticilerine operasyon: 7 gözaltı | Video 13.04.2022 | 17:32
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Hilal Kaplan | Gıda güvenliği, milli güvenlik meselesidir 13.04.2022 | 15:47
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Sait Gürsoy | Şiirin çocuk gelişimindeki yeri 13.04.2022 | 15:44
Mehmet Barlas'ın 15.04.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...