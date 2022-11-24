Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:49
Başkan Erdoğan sinyali vermişti! Eller tetikte SMO talimat bekliyor | Video 24.11.2022 | 16:31
02:49
04:56
Okan Müderrisoğlu | "Çembere al, temizle, Suriye ile kontrol et!" 24.11.2022 | 16:16
03:38
Mehmet Barlas | Kentsel dönüşüm Düzce'deki faciayı önledi 24.11.2022 | 16:09
04:38
Hasan Basri Yalçın | Normalleşme tartışmalarının sığ ve gerçek dışı zemini 24.11.2022 | 16:07
00:23
AK Parti TikTok'ta! İşte ilk paylaşım | Video 24.11.2022 | 16:01
04:12
Mahmut Övür | İmamoğlu il binasını bastı mı? 24.11.2022 | 16:03
20:21
00:48
Milyonluk vurgun yapan şebeke yakayı ele verdi | Video 24.11.2022 | 00:15
02:59
Dünyanın ilk engelli astronotu Avrupa Uzay Ajansı’na seçildi | Video 23.11.2022 | 23:04
03:54
02:51
Başkan Erdoğan'dan, Küba Devlet Başkanı Bermudez'e tarihi hediye | Video 23.11.2022 | 22:42
01:02
05:25
10:48
06:01
04:04
09:12
Son dakika: Küba Devlet Başkanı Bermudez Türkiye'de | Video 23.11.2022 | 17:54
01:31
Tarsus'ta sokak köpeği hamile kadına saldırdı | Video 23.11.2022 | 17:57
00:22
Düzce'de vatandaş Erdoğan'a dua edince Halk Tv yayını kesti | Video 23.11.2022 | 15:31
Mehmet Barlas'ın 24.11.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...