Video Haber Mehmet Barlas | Kentsel dönüşüm Düzce'deki faciayı önledi
Mehmet Barlas | Kentsel dönüşüm Düzce'deki faciayı önledi

Mehmet Barlas | Kentsel dönüşüm Düzce'deki faciayı önledi

24.11.2022 | 16:09

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Mehmet Barlas'ın 24.11.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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