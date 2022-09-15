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04:03
Mehmet Barlas | Özbekistan'daki Şanghay Zirvesi bir dönüm noktası mı? 15.09.2022 | 15:57
01:04
01:19
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Mersin'de belediye çalışanlarına PKK operasyonu: 8 gözaltı | Video 15.09.2022 | 10:29
01:12
Hakkari'de 'Eren Abluka-37' Operasyonu başlatıldı | Video 15.09.2022 | 10:28
02:24
Başkan Erdoğan 105 yeni yurt binasının açılışını gerçekleştirdi | Video 14.09.2022 | 18:46
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Başkan Erdoğan, Kenya Büyükelçisi Boiyo'yu kabul etti | Video 14.09.2022 | 14:43
00:53
Terör örgütü DEAŞ'ın finans hücresi çökertildi | Video 14.09.2022 | 14:14
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Bakan Soylu Yunan katliamını paylaştı "Lanet olsun insanlığınıza" | Video 14.09.2022 | 12:15
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Burhanettin Duran | ŞİÖ, Türkiye ve Batı dışı dünyanın yükselişi 13.09.2022 | 17:08
03:12
Son Dakika: İstanbul'da suya 40.38 zam! | Video 13.09.2022 | 16:59
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Mehmet Barlas'ın 15.09.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...