Video Haber Mehmet Barlas | Temel Karamollaoğlu'nu uyutan anayasa taslağı!
Mehmet Barlas | Temel Karamollaoğlu'nu uyutan anayasa taslağı!

Mehmet Barlas | Temel Karamollaoğlu'nu uyutan anayasa taslağı!

30.11.2022 | 16:26

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Mehmet Barlas'ın 30.11.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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