Mehmetçik'ten Türkiye'ye mesaj: "Vatan bize emanet" | Video
A Haber Irak sınırının sıfır noktasında canlı yayında vatan nöbetini aralıksız sürdüren kahraman Mehmetçiklerimiz ile özel röportaj gerçekleştirdi. Zorlu şartlarda vatanı koruyan Mehmetçik, tüm Türkiye'ye mesaj gönderdi: "Görevimizin başındayız kimse merak etmesin, vatan bize emanet."
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