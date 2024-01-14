Mehmetçik'ten Türkiye'ye mesaj: "Vatan bize emanet" | Video

A Haber Irak sınırının sıfır noktasında canlı yayında vatan nöbetini aralıksız sürdüren kahraman Mehmetçiklerimiz ile özel röportaj gerçekleştirdi. Zorlu şartlarda vatanı koruyan Mehmetçik, tüm Türkiye'ye mesaj gönderdi: "Görevimizin başındayız kimse merak etmesin, vatan bize emanet."