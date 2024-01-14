Video Haber Mehmetçik'ten Türkiye'ye mesaj: "Vatan bize emanet" | Video
Mehmetçik'ten Türkiye'ye mesaj:

Mehmetçik'ten Türkiye'ye mesaj: "Vatan bize emanet" | Video

14.01.2024 | 09:16

A Haber Irak sınırının sıfır noktasında canlı yayında vatan nöbetini aralıksız sürdüren kahraman Mehmetçiklerimiz ile özel röportaj gerçekleştirdi. Zorlu şartlarda vatanı koruyan Mehmetçik, tüm Türkiye'ye mesaj gönderdi: "Görevimizin başındayız kimse merak etmesin, vatan bize emanet."

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