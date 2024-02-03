Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu!

Son dakika haberi.. Hafize Gaye Erkan'ın görevden affını istemesi sonucu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan isim belli oldu. Resmi Gazete'de yer alan karara göre; Merkez Bankası'nın Başkanı Fatih Karahan oldu.